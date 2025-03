Kui vallavanem Mikk Tuisk teatas AK-s, et "ma olen veendunud, et 330 kV liin parandab Saaremaa varustuskindlust", tundus see nagu kindla käega löödud pitser tuleviku elektrivarustusele. Kuid veendumused on kahjuks kehv asendus põhjalikule analüüsile. Ja mina küsingi – mis on selle veendumuse põhjus? Kui kõrgepingeliinid oleksid lahendanud varustuskindluse küsimuse, siis miks esineb ka mandril elektrikatkestusi? Kas veendumus 330 kV väes põhineb süsteemselt analüüsitud lahendustel või on see lihtsalt mugav mantra, mida korrata?