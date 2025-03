Juhtkiri Kobarkäkk Väinamerel

Värskelt on meeles Tallinna Sadama kunagiste juhtide aastaid uuritud mastaapse korruptsioonikuriteo süüasja häbiväärne kõrbemine eelmisel suvel. Kas keegi vastutab? Oh ei!

Õnneks said need neli laeva siiski valmis ja mõningase viivituse järel alustasid oma teenistust Väinamerel. Ja seejuures teenivad reederile ning sealtkaudu suuromanikule ehk riigile märkimisväärset kasumit, mida võimalik kasutada teiste Eesti piirkondade kiratseva ühistranspordi rahastamiseks. Samas on muidugi küsitav, miks peaksid saarlased, muhulased, hiidlased ja suursaarte külalised maksma kinni mandri bussi- või rongiliiklust. Aga riik leiab, et nii peabki olema.

Saaremaa-Muhu ja mandri vahelise järjest kasvava liikluse jaoks hädavajaliku viienda parvlaeva ehitaja leidmine on eelmise kobarkäki loogiline jätk. Raske on leida vabandust sellele, kuidas on võimalik saarlastele olulisi oste nii tähelepanuväärselt kehvasti ette valmistada, nagu sellega on hakkama saanud riigilaevastik. Ja nüüd juba kaks korda. Kas keegi vastutab. Oh ei!