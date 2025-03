Saaremaa vald suunab 5,1 miljoni euro suuruse lisaeelarve kogukonna hüvanguks

Abivallavanema Liis Lepiku sõnul panustab lisaeelarve tuntavalt nii hariduse- kui ka kultuurivaldkonda ning aitab tagada oluliste teenuste toimimise. „Paneme õla alla mitmele olulisele sündmusele, näiteks 58. korda toimuvale Saaremaa rallile ning väga populaarse Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi Rahvaülikooli tegutsemisele,“ lausus Lepik. Suure täiendava kulu toob valla eelarvele üldhooldusteenuse kohtade lisandumine. „Kuigi järjekordi lisanduvad kohad veel ei kaota, on see samm õiges suunas,“ kinnitas abivallavanem.

Lisaeelarve on vajalik, kuna selgunud on täiendavad riigieelarvest eraldatavad vahendid ning eelarvesse tuleb lisada 2024. aastast ületulevad projektivahendid. Samuti kajastab see sihtotstarbelisi toetusi ja kulude ümberpaigutusi. Sellega suunatakse investeeringuid nii Kuressaarde kui ka maapiirkondadesse. Plaanis on näiteks Iide bussipeatuse ning Aste, Kärla ja Orissaare lasteaedade mänguväljakute rekonstrueerimine ja Orissaare Gümnaasiumi kergejõustikustaadioni katte uuendamine.