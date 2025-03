Sikassaare Vanametalli juhataja Tauno Ligi ütles, et seekord oli tegu küll mürsuga, kuid õnneks oli see seest tühi.

"Neid olukordi on ka varem olnud, et inimesed toovad koos vanametalliga meile ka mõne mürsu. Osa inimesi ei tea, millega on tegu ja teised lihtsalt ei ütle.