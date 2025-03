VASTUKAJA Dr Virves lubas ema kaeoperatsioonile saata, aga...

"Minu 59-aastane ema oli dr Virvese patsient. Tal avastati silmast kae ja ta pidi sel kevadel operatsioonile minema. Dr Virves ütles, et kõik on korras, tema tegeleb sellega, et ema operatsioonile saaks ning et emaga võetakse ühendust. Nüüd selgus aga, et ema justkui polekski silmaarsti külastanud. See ei kajastu digiloos ega kusagil mujal ja tuleb välja, et ema peab nüüd kõike otsast peale tegema.