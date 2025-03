RAUL VINNI Mitte keegi ei pea seda jama lugema

"Levinud eksiarvamus on, et kantseliidi ja ametikeele vahele saab tõmmata võrdusmärgi. Tõsi, kantseliit on ametikeel, kuid selle kõige halvem näide. Kantseliidi vohamine tapab head tarbekeelt, mille alaliik ametikeel on, mitte ei loo õiguslikku selgust, nagu väidab 7. märtsi Saarte Hääles ilmunud arvamusloos Saaremaa abivallavanem Koit Voojärv. Rääkimata sellest, et kantseliit on nagu sein ametniku ja kodaniku vahel, mille vastu viimane end tavaliselt nii kõvasti ära põrutab, et teist korda enam ei tulegi midagi küsima," kirjutab ajakirjanik Raul Vinni, Hiiu Lehe peatoimetaja.