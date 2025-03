Juhtkiri Toetus kui motivaator

Kuidas meelitada Saaremaale uusi arste? Haigla ja vallavalitsus on selle nimel aastaid vaeva näinud. Vald maksab uutele arstidele toetust juba 2021. aastast. Mullu oli uute meedikute toetussumma 60 000 eurot, millesse panustas ka haigla toetusfond 9000 ja ehitusettevõte OÜ Klotoid 1000 euroga. MTÜ Saare Tulevik on aga avanud stipendiumiprogrammi eriarstiabi residentidele, mille üks eesmärk on suunata neid pärast õpinguid Saare maakonda tööle vähemalt kaheks aastaks.