Ivo Linna Eestil võiks olla oma tuumajaam

Küsimus on muidugi ka selles, et informatsiooni tuuleparkide kohta on vähe. Ka igasugu tele- ja raadiosaadetest olen kuulnud, et rahvale ei ole sellest nii-öelda infrahelist räägitud, kui palju see neid mõjutab ja kui palju seda mõõdetud on. Need asjad tuleks ikka detailselt selgeks teha, sest muidu jääb selline mulje, et arendajad ja firmad, kes neid tuulikuid ehitavad, on, nagu kapitalismile kohane, kõik kasumi peal väljas.