Kuidas 2. tüüpi diabeeti paremini kontrolli all hoida?

2. tüüpi diabeet tekib siis, kui keha rakud muutuvad insuliini suhtes resistentseks – insuliini toime nõrgeneb, põhjustades veresuhkru taseme tõusu. Haiguse riskifaktorid on pärilikkus, ülekaal, kõrgenenud vererõhk ja kolesteroolitase. Lisaks on soodustavaks teguriks ka vanus – tavaliselt tekib haigus üle 45-aastastel inimestel.

Haiguse diagnoosi ja ravi määrab raviarst, kelleks võib olla nii perearst kui ka endokrinoloog. Saaremaa elanikel on võimalik saada diabeedialast tuge Kuressaare haiglast. Lisaks jagab Saaremaa diabeediselts infot kõigile abivajajatele ning korraldab diabeeti põdevatele inimestele ühistegevusi ja koolitusi, mis aitavad silmaringi avardada. Seltsil on Kuressaare haiglas avatud teabetuba, kus pakutakse praktilist abi ja nõustamist diabeediga toimetulekuks ning elukvaliteedi parandamiseks. Seal jagatakse ka abivahendeid ja õpetatakse nende kasutamist.

2. tüüpi diabeedi puhul on olulisel kohal tasakaalustatud toitumisharjumuste kujundamine, passiivse elustiili vähendamine ja regulaarne veresuhkru kontrollimine. Diabeedi ravi eesmärk on hoida veresuhkur optimaalses vahemikus, et vähendada südame- ja veresoonkonna haiguste riskitegureid. Tugevad veresuhkru kõikumised põhjustavad kahjustusi veresoontes ja närvides. Pidev veresuhkru jälgimine aitab vältida tüsistusi.

Selleks, et diabeeti põdevad inimesed mõistaksid, kuidas erinevad tegurid nende veresuhkrut mõjutavad, on heaks abimeheks sensortehnoloogia. Alates sellest aastast on 2. tüüpi diabeeti põdevatel inimestel, kellel on püsiv insuliini defitsiit ja raviskeemiga määratud lühitoimeline insuliin, tervisekassa poolt kompenseeritud pideva glükoosimonitooringu seade.