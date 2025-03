Juhtkiri Töö, mida ei tehta palga pärast

Inimesed on ju erinevad, nende mured ja hädad samuti.

Seda enam väärivad esile tõstmist need, kes teevad oma tööd südamega – olgu see siis palgatöö või vabatahtlik tegevus.

Seekordsele tunnustuskonkursile esitati 30 kandidaati. Küllap väärinuks laureaadi aunimetust palju rohkemad kui vaid neli väljavalitut, ent ka nominenditiitel on suur tunnustus. Märk sellest, et keegi märkab ja hoolib.

See on kindel, et sotsiaalvaldkonna töötajate abi vajame ühel hetkel ilmselt kõik.