Pärli noored võimlejad tõid võidud VK Piruett festivalilt

Nooremate vanuserühmas, 7-9-aastaste seas, saavutas laureaaditiitli rühm Südametähed kavaga "Karnevalitrall", mille autor on Aylin Quintosa Cala. Vanuseastmes 10-12-aastased tuli laureaadiks rühm Rõõmusädemed, kelle esitatud kava "Tulesädemed" on Ireen Tarmi looming. Lisaks väljastati Sirelihaldjatele eripreemia "Mitmekülgne lavakasutus ja hea grupitunnetus" kava "Särtsakad vimplid" eest, mille autoriks on Kadri Rõõm.