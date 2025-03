KÜLAVAHELOOD Kevadisest särjepüügist ja huviliste muljed Tuulikute näitusest

Ja oh üllatus-üllatus! "Särg võtab päris hästi," rõõmustab lumivalge jopega nooruke Sandra, kelle ämber on jõudsalt püütud kraamiga täitunud. Kas Sandra on kohanud teisigi õrnemast soost õngega kala püüdvaid saarlasi? Kuressaarest Nasvale särge püüdma sõitnud daam ütleb, et on ikka. Ka sellel päeval oli ta oma sõbrannaga ja tema lapsega koos paar tunnikest ilusat, ilma, mis sest, et jahedat, nautinud. Ja kui särg ka õngekonksu otsa tuleb, on see ju topeltrõõm.