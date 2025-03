Naiskodukaitse – see on eluviis

"See õlg õla tunne ja uhke tunne, kui paned vormi selga! Meid on ju vähe siin Saaremaal. Vaatad, et ühed ja samad inimesed teevad väga mitut asja. Ja elus on ikka nii, et pead midagi ka väljaspool oma tööd tegema," rääkis Mare.

Teda rõõmustab, et naiskodukaitsjad on suutnud end Saaremaal pildile tuua. Neid teatakse ja tuntakse. Oma kodu, pere, oma saar ja riik – see ongi see ühtsuse tunne ja mõte, et me kõik suudaksime läbi oma isikliku tugevuse seda kõike kaitsta. "Ja kindlasti oleme me tagala meeste jaoks. Ning lõppkokkuvõttes see ongi elustiil!"

Marel on oma sõnul kurb, et malevas ei tähistata enam selle taasloomise aastapäeva, 20. aprilli. Varem tehti seda Kuressaare kuursaalis ja see oli üks tähtsamaid üritusi.

On ju ka ürituste korraldamine olnud Naiskodukaitse üks ülesandeid: on tehtud laatasid ja väljamüüke, et korjata raha rindel olevatele ukraina meestele, nagu näiteks sokikampaania. Aga kokku on saadud ka selleks, et vastukaaluks pingele ja töötegemisele jaguks rõõmugi.

Akadeemilise jaoskonna loomine oli üks Mare ja Elleni unistustest ning see jaoskond on ses suhtes väga eriline, et siin on kolm aasta naiskodukaitsja tiitli kandjat: Ellen Kask, Mare Kirr (sai ka vabariikliku tunnustuse) ja Janne Mets. Kokku kuulub jaoskonda 15 liiget.

Olulised väljaanded KL-i Saaremaa maleva juures on moodustatud ajalootoimkond ja alates 2004. aasta 21. veebruarist KL-i veteranliikmete ühendus Linnus. Nende organisatsioonid liikmed on välja andnud mitu maleva ja selle eriorganisatsiooni Naiskodukaitse ringkonna ajaloo-teemalist trükist: 1. "Kaitseliidu Saaremaa Maleva laulik. Isamaalised ja seltskondlikud laulud, välja antud NKK Saaremaa ringkonna toimetusel 1996. a. jõulupühadeks" (St kohe pärast ringkonna taastamist 8. novembril 1996). 2. "Naiskodukaitse Saaremaa ringkond 1925–1940, I osa", välja antud 1997, koostaja Ellen Kask. 3. "Naiskodukaitse Saaremaa ringkond 1925–2001" välja antud Kuressaares 2004. 4. "Kaitseliidu Saaremaa Maleva arengulugu 1990–2007", välja andnud ühendus Linnus Kuressaares 2009, kaasautor Ellen Kask. 5. "Kaitseliidu Saaremaa Maleva pealikud 1918–1940 ", välja andnud ühendus Linnus Kuressaares 2012, kaasautor Ellen Kask. Septembris 2002 toimus Helsingis Balti mere maade naiste militaarorganisatsioonide konverents, millest võttis osa ka endine Soome kaitseminister Elisabeth Rehn. Ellen Kask osales konverentsil Naiskodukaitse delegaadina.