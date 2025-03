Jaanika Altraja Seome lühema töönädala riigikaitsega

Ärevatel aegadel peab Eesti väikeriigina tegema strateegilisi valikuid, mis ühendaksid riigi julgeoleku, globaalse keskkonnakriisi ning inimeste heaolu. Kaitsekulude mitmekordistamise kõrval on kaitsevõime tugevdamiseks ka odavamaid ja nutikamaid lahendusi.

Jätkusuutliku riigikaitselise võimekuse jaoks ei piisa vaid professionaalsest kaitseväest ja kaitseliidust. Me vajame iga kodanikku, kes on teadlik, ettevalmistatud ja motiveeritud oma riigi eest seisma. Selleks aga peab olema aega ja võimalusi – ilma, et peaksime ohverdama pere, tervist või karjääri.