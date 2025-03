Küsitlus "Neid Ameerika tilulilusid ma üldse ei kannata!"

Viimati käisin Saaremaa Gümnaasiumi revüüd vaatamas. Kinos käisin Jan Uuspõllu filmi vaatamas. See oli nii ja naa. Võibolla ootasin rohkemat, aga ei, viga ei olnud midagi. Teatris käime ka vahel, ka mandri teatrite lavastusi vaatamas, kui need siin käivad. Aga mida viimati vaatamas käisin, ei mäleta... Mis tundub, et on põnev, seda üritame vaatama minna, kui piletid saame. Alati ei saa ju pileteid ka. Mandril ma teatris ei käi. Eks sellepärast ka, et kallis on – transport ja kõik. Sõbranna aga käib.