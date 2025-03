Juhtkiri Vaidlusi tekitav toetus

Lisaraha saajaile ja nende peredele teeb toetus kindlasti heameelt – kasutavad ju ka raske ja sügava puudega inimesed vähemalt aeg-ajalt transporti. Sõidud aga tähendavad arvestatavat väljaminekut. Kui sissetulek on kasin, kulub iga sent marjaks.

Samas tekitab uus toetus üksjagu arusaamatust ja isegi pahameelt. Miks ei maksta toetust raske ja sügava puudega pensionäridele, seal hulgas neile, kel auto olemas ning kes kasutavad seda tööl käimiseks? Kas tõesti ainult sellepärast, et nemad saavad ju pensioni (iseasi muidugi, kui suur on näiteks nende inimeste pension, kes oma puude tõttu pole tööealisena saanud täiskoormusel tööd teha)? Või miks ei saa toetust need tööealised, kes oma puude tõttu tööl käia ei saa? Miks toetab riik neid, kes on oma valikute ja elukommete tõttu ise endale puude tekitanud?