VILLU MÕTISKLUSED Ikka juhtub! Muidu poleks elu huvitav…

Niisiis: kuna Muhu saarel on 52 küla ja aastas täpselt sama palju nädalaid, otsustas vallavalitsus neid tähestikulises järjekorras tutvustada. Ja sel nädalal jõudiski kord Lalli kätte. Kes muu selle jutu valla kodulehele ikka kirjutas, kui mitte Tooma Villu. Kirjatöö ju mu amet! Mitte, et ma kelkida tahaks, kaugel sellest, aga see oli auasi ja kõik muud kodutööd tuli pooleli jätta.