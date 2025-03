TUBLID SEPPSi jalkapoisid said kaela pronksmedalid

Alagrupimängudes oldi veidi hädas rünnakute lõpetamisega ja poistes tekkis veidi ka närvilisust, kuid õhtuseks veerandfinaaliks said asjad paremini toimima ning suutsid vastasele lüüa 8 väravat. Esimene võistluspäev lõpetati väga positiivselt ja kindla mängu tõestuseks oli ka fakt, et JK SEPPSile ei löödud avapäeval ainsatki väravat (väravate vahe 16-0).

Pronksimängus olid vastased samuti Lätist – mängiti võistkonnaga Daugavpils FS Blue. See võistkond nii sirgjooneliselt ei mänginud ja võib öelda, et kõnealuses mängus domineerisid SEPPSi poisid igat mängu aspekti. Tulemuseks kindel 4-1 võit ja kahepäevase turniiri lõpuks saadi kaela pronksmedalid.

Kogu turniiri vältel saadi korduvalt tõdeda, et oldi mänguliselt ja tehniliselt head ning rõõmu tegi eriliselt see, et suudeti vastased üle mängida just palliga enesekindlalt tegutsedes.