Kuressaare linnuse lähistel kinnisvara omav ärimees Arti Arakas on tabelis platseerunud 57. kohale. Tema on ajalehe andmeil saanud dividende Greatway OÜ-st 1,48 mln.

Kinnisvaraärimees Kaido Jõeleht on tabelis 113. kohal. Dividende on talle märgitud 888 904 eurot Kaamos Holding OÜ-st. Kohe tema järel 114. kohal on autoärimees Peeter Tiitson, kes divindende saanud 880 721 eurot Decem OÜ-st.