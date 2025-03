Nasva jõesadama ühing soovib suurendada sadama turvalisust

MTÜ Nasva Jõesadama Ühing juhatuse liige Mart Undrest ütles, et uute investeerimiskavade järgi on sadamasse plaanis rajada WC-d, paigaldada turvakaamerad ja tõkkepuu, samuti renoveerida kahekordne kaluritehoone. Rahastus loodetatakse Saarte Kalanduse kaudu saada PRIA kalandusmeetmest, mille tarbeks on koostamisel ka projektitaotlus.