MUHU UUDISSED "Mei(t)e Muhu" – luuletamise muad oo küll ning viel

Kis tunneb, et kodu õues õiged vaimu piale ep tule, siis võib ju ühe reisu näituseks Leeskopal köia. Äkist sie va luuleobu kargab kuskil sial kantis põldte pial. Ja meite selle nädali küla oo Leeskopa. Suab kohe kaks ead ühe korraga. Leeskopa oo pissike küla, aga kena munuke koht.

Neh, ja et siis ikka pühabe üöse seesaks jälle mieles, et tuleb nõukest tohmdust tiha kut kelluaa ette kiermine. Terve tunni jägu tihasse üö lühemaks ja päe pitkemaks. Neh, mis sest küll tolku oo, aga kui ikka terve interniedus kua oma kelluaa teeseks muudab, siis ep aita ussi- ega püssirohi. Äkist sie va AI suab ühekorra nii targaks, et paneb sõukse lollusele vetu piale. Inimesemõistus vist änam sest üle ep köi ju.