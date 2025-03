Juhtkiri Lastekaitse raske töö

Lastekaitse huviorbiiti satuvad pered ju ikka siis, kui midagi on halvasti – kui peres on vägivalda, vanemad kas ei hooli oma järeltulijaist piisavalt, ei suuda, ei taha või ei oska laste eest hoolitseda nii, nagu peaks. Või ei suuda hooldusõiguse küsimustes kokkuleppele jõuda. Või on mured lapse endaga – näiteks ei viitsi ta koolis käia ja satub seadusega pahuksisse.