Tallinna Sadama kruiisihooaeg algab tänavu Saaremaalt

Kruiisilaev Le Champlain kuulub Prantsuse luksuskruiiside operaatorile PONANT ning on üks nende uue põlvkonna ekspeditsioonilaevadest. 2018. aastal valminud laev on 131 meetri pikkune ja mahutab kuni 184 reisijat. Le Champlain on ehitatud pidades eelkõige silmas keskkonnasäästlikkust ja kestlikkust. Firma soovib pakkuda oma reisijatele eksklusiivset ja personaalset kruiisikogemust rõhuga kultuuril, loodusel ja kohalikul elamusel. Laeva pardal on restoran, bassein, spa, observatoorium ja isegi veealune salong "Blue Eye", kust saab jälgida veealust elu.