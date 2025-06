Kuressaare linnastaadioni varupingi katus sai taas kannatada

„Eks neid emotsioone ikka vahel on. Praktika on selle olukorra peal lihtne – see tuleb ära fikseerida ja Jalgpalliliidu kaudu saab Kuressaare spordikool mure lahendatud. Jalgpalliliit saadab Levadiale arve. Ega see tore ei ole, aga sellised need emotsioonid vahel on,“ sõnas Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak peale Levadia juhtumit.