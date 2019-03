Saaremaa paadiehitaja omandas Skandinaavias popi paadibrändi

“Ühe õnnetus on teise õnn. Niimoodi räägitakse,” tõdes Kasse Paadid OÜ juhataja Fred Keert.

Ta selgitas, et Nymar mootorpaatide tootja oli perefirma, mida vedas naine. Mõned aastad tagasi avastati tal aga tõsine terviseprobleem. Esimest korda oli neil tootmise lõpetamisest juttu eelmise aasta kevadel. “Kuna sama perekond müüs Põhja-Soomes ka Kasse paate, siis küsiti ka meilt, kas oleme huvitatud,” kõneles Keert.

Saarlased võtsid väikse mõtlemisaja ja kui suve lõpus teist korda küsiti, otsustati minna kohapeale vaatama, mis seisus on paadivormid ja palju ettevõtmine maksma võib minna. “Leppisime hinnas kokku ja nii see tehing toimuski,” nentis Fred Keert.

Konkurendid Soomes ja Rootsis

Analoogmudeleid on tema sõnul saadaval ainult Rönnqvistil ja Kulkkuril. “Üks neist hirmkallis, aga tuntud Rootsi paat, teine Soomes toodetav paaditüüp, millega tuleb hakata konkureerima.”

Tuntud on Nymar rohkem skandinaavlaste seas, eriti Põhja-Soomes, Rootsis ja Norras. Kaugeim punkt, kuhu Nymar 610 on müüdud, on Gröönimaa. “Nii et tuntust sellel kaubamärgil on,” kinnitas Keert. Eestis on selle tuntus küll üliväike, kuid Keerti sõnul hakkavadki nad nüüd ka siin Eestis seda klientidele tutvustama kui professionaalsete kalurite lemmikut.

Põhiliseks turuks jääb muidugi endiselt Skandinaavia ja selle nimel töö käib. “Soome ajakirjandus oli sellest ostust üsna üllatunud.Üllatunud mitte sellepärast, et tuntud kaubamärk maha müüakse, vaid selle peale, et see müüakse mitte Soome,” märkis Keert.

UUS “PERELIIGE”: Kasse Paatide tootja jagu on nüüd ka Skandinaavias populaarsed Nymari mootorpaadid, mis mõeldud profitasemel kalastajatele. FOTO: Erakogu

Üllatus oli seegi, et paaditüübid Nymar 610 ja Nymar 520 müüdi Eestisse. “Soome paaditööstuses on üldse väga sogased ajad, sest näiteks alles hiljaaegu müüdi Soome Bella bränd rootslastele ja nüüd siis Nymar saarlastele.”

Helsingi paadimess näitas saarlastele, et Soomes on kõnealune bränd ikkagi väga tuntud. “Kümmekond selle paaditüübi omanikku käisid meie stendi juurest läbi ja kuulda oli ainult häid sõnu,” rääkis Fred Keert. Üks markantsemaid näiteid oli, kui saarlaste stendist astus läbi üks endine Soome paadiehitaja, keda Fred tunneb üle paarikümne aasta, ja ütles et tal on Nymar 610. “Kui isegi paatide valmistaja omab konkurendi paati ja veel kiidab ka, siis võib soetatud mudelite ostu õnnestunuks pidada,” arvas Keert. “Nüüd on ainult enda teha, viimaks inimeste teadvusse, et Nymari mootorpaate valmistatakse Saaremaal.”

Esimesed paadid juba valminud

Kuna soetatud paadivormid ei olnud enam kõige paremas korras, siis tuli Mullutus tegutseval teisel paadiehitajal OÜ Muvoril neid natuke parandada. “Tõsi ta on, et esimesed Nymar 610 paadid on Saaremaal juba valmis või valmimas,” tunnistas Keert. Esimene seda tüüpi paat sai tehtud kaluritele ja teine paat valmis vahetult enne Helsingi paadimessi.

Paadid valmistasid seejuures Kasse Paatide naabrid, OÜ Lindvarti poisid, kel oli juba enne kalapaatide valmistamise kogemus olemas. “Aitäh neile selle tehtud töö eest!” sõnas Keert.