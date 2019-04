Eaka ahjukütja naabrid: elame kui pommi otsas

Murega eaka majanaabri pärast pöördus üks kortermaja elanikest Saarte Hääle poole juba ligi kaks kuud tagasi. Tiina (nimi muudetud) sõnul on see, et memm ei küta ahju õigesti ega tule enam iseseisvalt oma eluga toime, juba aastaid kestnud probleem, mida eaka naise lähedased ega omavalitsuse sotsiaalosakond pole lahendanud.

“Kui inimene ei saa enam kütmisega hakkama, siis on see ka teistele majaelanikele ohtlik, elame nagu pommi otsas,” võrdles Tiina. Kuigi ta memmega samas trepikojas ei ela, kinnitab Tiina, et temagi korter on vahel kohutavat suitsuhaisu täis.

“Pole teada, kas memm siibri taipab lahti teha, kui tuld tegema hakkab,” rääkis Tiina. “Küttekehad on ta suutnud prahi – kile ja kaltsude – põletamisega ära rikkuda. Ka see võib olla põhjus, miks suits korterisse tuleb ja ka trepikoda suitsu järele haiseb.”

Tiina väitel oli kord selline juhus, et memm pani kiirkeetja töötavale elektripliidile: “Tulemuseks oli tappev hais ja rikutud pliit.”

Tiina sõnul ei saa memm aru näiteks sellest, et talvel kuuri puude järele minnes tasuks jope selga panna, vaid läheb puid tooma paljaste käsivartega. Majaelanikud on olukorrast sotsiaalosakonda sageli teada andnud, aga paremaks pole läinud midagi.

“Ainus, mis vald on suutnud aastate jooksul teha – Kuressaare päevakeskusest tuuakse memmele lõunaks soe söök ja kord nädalas käib hooldaja,” lausus Tiina. “Talle oleks aga vaja ööpäevaringset järelevalvet.”

Naabri andmeil memme tütar oma eaka ema juurde kolida ei soovi, samuti pole suudetud tütart mõjutada, et ta vähemalt iga päev ema juurest läbi käiks ja korterit kütaks.

“Omad pole huvitatud olukorrale lahenduse leidmisest ja vald on liiga aeglane, veeretavad kui kuuma kartulit ühest käest teise,” väljendas Tiina oma pahameelt. “Kas tõesti tuleb oodata, et ühel päeval on majas tuli lahti ja siis hakkab vallavalitsus liigutama?”

Reelika Murd FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

Kui Saarte Hääl Tiina pretensioonidele kommentaari saamiseks vallavalitsuse sotsiaalosakonda pöördus, vastas sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd, et info sotsiaalabi või sotsiaalteenuse osutamise kohta kuulub delikaatsete isikuandmete hulka ja seega ei saa seda teemat ajalehe kaudu kommenteerida. “Oleme tänulikud, kui kodanikud pöörduvad ja annavad valla sotsiaalosakonda teada abivajavatest isikutest/peredest,” kirjutas Murd. “Juhtumeid lahendatakse koostöös isiku lähedastega ja parima abi leidmiseks kaasatakse ennekõike pereliikmeid, kellele antakse ka tagasisidet.”

Keetis ahjus vett

19. veebruaril käis Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Epp Kikas koos vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti Aina Preiga memme korteris olukorraga tutvumas.

“Paikvaatlusel tuvastas inspektor, et korteri kütteseadmetel on kolde avade, uste ja siibrite kohal jäljed sellest, et suitsu on korterisse sisse ajanud. Samuti polnud korteriomanikul esitada akti selle kohta, et küttekollet oleks möödunud aastal puhastatud.