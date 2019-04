Ettevõtjad loodavad Merko kiiremini tegutsema panna

MADIS KALLAS: Mina teen kõik endast oleneva, et Merkot kiiremini tegutsema mõjutada.”

Kõik ettevõtjad olid seda meelt, et praegust liikluskorraldust tuleb kiiremas korras muuta, kuna isegi lähedal asuvasse sihtpunkti tuleb sõita kilomeetrite pikkuse ringiga ning paljudesse kohtadesse ei pääse isegi kaubavedude jaoks.

Terje Nepperi sõnul oleks suur abi sellestki, kui Lossi tänaval, mis praegu suletud, avada liikluseks kasvõi üks suund. “See taastaks linnas normaalse liikluse,” tähendas Nepper. “Need Cramo aiad ei maksa midagi, et tänava üks pool liikluseks kinni panna ja seal ehitusega jätkata. Samas saab teises suunas tagada ohutu liikluse.” Nepper lisas, et liiklust saab suunata olenevalt sellest, millal valmivad Kitzbergi ja Lossi tänava ning Pargi ja Lossi tänava ristmik.

Madis Kallas kinnitas, et kaks nädalat tagasi saadud info, et ka Torni tänav on kavas sulgeda, tuli talle ebameeldiva üllatusena. “Kuna see ei ole normaalne, kui korraga on kinni kesklinn, Pargi tänava läbisõit ja Torni tänav, lükkasime Torni tänava sulgemise edasi nii kauaks, kuni kesklinnast läbi sõita saab.”

Üks kohtumisel kõlanud ettepanek oli avada linnuse tagant läbi viiv Kalda puiestee ühesuunalisena ka autoliiklusele, mitte ainult Atko liinibussile.

Madis Kallase sõnul tuleb Merko juhatuse esimees 6. mail Kuressaarde ning tema vallavanemana püüab korraldada Merko esindaja ja Kuressaare ettevõtjate kokkusaamise.

“Mina teen kõik endast oleneva, et Merkot kiiremini tegutsema mõjutada,” ütles vallavanem. “Kuna suuremal väel on suurem võim, siis mida rohkem teid, ettevõtjaid on, seda suurem on teie võimalus ehitajat survestada.”

“Positiivne on see, et vallavanem lubas: tema püüab olukorda paremaks muuta,” ütles Guido Grass pärast kohtumist. “Praegu on meie lootused 6. mai kohtumise peal – et vallavalitsus ja Merko võtaksid selle kesklinna ehitusega seotud probleemi väga tõsiselt käsile.”