TERVIS ⟩ Astma lööb lõõrid umbe: "Ma ei saanud hingata, teinekord kaotasin lausa teadvuse!"

60-aastase kuressaarlase Krista (Oma lugu rääkivate inimeste nimed siin ja edaspidi on nende palvel muudetud. “Kes see oma haigusest oma nime all ikka rääkida tahab,” põhjendas Krista.) sõnul kujunes tal astma välja juba siis, kui ta oli 16-aastane. “Siis hakkasin aru saama, et miski häirib mu hingamist. Isa oli toonud koju kutsika, keda me nunnutasime – tol ajal ei teadnud ju keegi, et astma võib tekkida allergiast koerakarvade vastu,” räägib Krista. “Kuna elasime vanas puumajas, arvasin, et mu hingamisraskused tulevad vana maja tolmust.”