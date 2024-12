SAAREMAA SUURPEREDE JÕULUD Ühised hetked ja mälestused

Suurperede jaoks on jõulud erilise tähendusega – see on aeg, mil kogu pere saab kokku ja istub ühises jõululauas. Marise ja Anelje pered avavad meile oma pühademaailma, kus trepiäärel rivis jõulusokid, isetehtud piparkoogitainas ja laste ehitud kuusk loovad koduse ja sooja jõulutunde. Kuidas planeerida kingitusi, katta jõululaud ja tagada, et päkapikud ei jätaks kedagi külastamata?