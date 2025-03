AJA LUGU Tüdruk Garnisoni tänavalt

Kui kõneldakse Saaremaalt pärit kuulsatest kunstnikest, siis kindlasti nimetatakse Eerik Haamerit ja enamasti ka Ilmar Torni. See, et siin on sündinud ka üks Eesti esimese naiskunstnike laine tuntuid tegijaid, Salome Trei, unustatakse enamasti ära. Ta kuulub võrdväärsena selliste tuntud 1930ndate lõpus Pallase kunstikooli lõpetanute hulka nagu maalikunstnikud Elmar Kits ja Leppo Mikko või siis naisgraafikud Aino Bach ja Agaathe Veeber.