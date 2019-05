Noored ratsutajad Norras õppereisil

Õppereis oli meile, saarlastele, huvitav. Kolme kohapeal viibitud päeva jooksul kogeti nelja tüüpi hobutegevusi, mida Eestis ei saa kogeda kas üldse või on see võimalik teisel kujul. Ratsutamine on spordiala, kus reisimine on väga keeruline hobuste kaasavedamise pärast. Seetõttu on selliste reiside mõju laste motivatsiooni tõstmisel ning oma hobi osas silmaringi laiendamisel kirjeldamatu. Oleme väga tänulikud Saarte koostöökogule, kes toetas reisikulude katmist.