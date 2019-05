Cathrin Benita Poopuu: Emmel on ikka õigus

Cathrin Benita Poopuu FOTO: Erakogu

Et mind veidi mõistaksite, toon näite: 2010. aastal ootab pisikene Cathrin kannatamatult 1. septembrit. Et mitte päris dressides minna, läheme poodi, et soetada pidulik riietus. Kleidi ja triiksärgi osas saime pikkade arutluste vältel ühele nõule. Kuid siis otsustas minu emme, et pean panema ka põlvikud. Mulle see ei meeldinud. Enda meelest oli mul toona üsna hea stiil ning põlvikud olid kauge kaarega eemal vanaema kapis. Milline võis küll üllatus olla, kui moeasjatundjast plikatirts 1. septembril, ja ikka ema käsul, põlvikutega kooli läks. Tagantjärele mõeldes, eriti pilte vaadates, ei tundugi kogu asi nii hull. Võiksin salaja isegi väita, et nägin armas välja. Seda ei saa ma emale kohe kindlasti öelda – ta teab nagunii, et tal on kõiges õigus.

Mäletan veel, kui moes oli paks must vöö piha kohal. Oi, kuidas see mulle meeldis! Kui ema läks tööga seoses mandrile, olid mulle kõik kapiuksed valla. Ma võtsin oma kõige kirjuma tuunika ning otsisin sinna peale ilusa laia musta vöö. Tõmbasin selle nii ümber, kui vähegi sain, taipamata, et peeglist vaatas vastu kokkutõmmatud heinakuhi. Vedas, et minu emal on stiilitunnetust, ja see jäi ajaga ka mulle külge.