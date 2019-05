Vähemuses FC Kuressaare alistas kodus Maardu

“Võib öelda, et Maardu on meile ebamugav vastane, ja mäng näitas, et kerge polnud ka seekord,” märkis FC Kuressaare peatreener Jan Važinski. “55 minutit mängisime vähemuses ja lõime ka värava. Teisel poolajal olime teravamad ja reaalseid võimalusi oli meil Maardust rohkem.”

Kuressaare linnastaadionil mängitud kohtumises olid vastamisi meeskonnad, kes on seadnud endale eesmärgiks liigasse püsima jääda. Tänavuse esimese kohtumise oli Kuressaare võõrsil 0 : 1 kaotanud.

Kohtumine algas mõlemapoolsete võimalustega, Maardu tabas korra posti ja Kure latti. 35. minutil teenis võõrustajate poolkaitsja Sander Seeman teise kollase kaardi ja meeskond jäi vähemusse. Kolm minutit hiljem lõi Rauno Tutk võiduvärava.

“Me läksime plaaniga, et ei tohi neil lubada mängida vabalt ja proovisime ise palliga olla kannatlikud,” rääkis Jan Važinski. “Kõik toimis selle momendini, kuni punast kaarti polnud. See muutis pilti ja pidime hakkama mängima kaitsest lähtuvalt.”

Maardu üritas peamiselt keskelt ja häid tsenderdusi oli vähe. Jan Važinski ütles, et nad teadsid, et sellega on variante vähe ning proovisid mööda maad mängida ja otsisid Vitali Gussevit, kes on Maardu võtmemängija. “Ei saa öelda, et ta oli täna terav, aga poisid keskendusid ka temale,” lisas peatreener.