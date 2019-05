Saaremaa võrkpalliklubi rõhub professionaalsuse kasvule

“Meie garanteerime parimad tingimused ja tahame meestelt vastu saada kontsentreerituse oma tööle,” ütles klubi mänedžer Hannes Sepp. “Kuna hõikasime välja, et tahame tiitleid kõikides sarjades, siis tuleb meeskonna tugevdamise ja kvaliteedi poolelt edasi minna. Võtame kindlasti 4–5 uut mängijat, kes peavad panustama meie plaanide realiseerimisse, ja need mehed peavad olema senistest paremad.”

Hannes Sepp ei näe probleemi, kui kõrgete eesmärkide poole pürgimine võib põhjustada pingeid, sest profitasemel peavad kõik sellise survega hakkama saama. “Kui klubi paneb palju juurde, siis teisiti ei saa,” leiab ta.

Eelmisele hooajale paneb mänedžer hindeks 4– või 3+. Tulemuste poolest ei ütle ta midagi, aga oskuste poolest oleks meeskond olnud võimeline rohkemaks.

“Oli kindlasti asju, millega ei saa rahule jääda,” nentis ta. “Olen maksimalist ja tagantjärele vaadates oleks saanud paremini ja asju võinuks teha ka teisiti. Meie novembri ja detsembrikuu vormiga oleksime nii Tartust kui ka Pärnust kevadel kindlasti jagu saanud. Miks tuli langus – siin ei taha konkreetseid põhjuseid lahata, aga jaanuarist meie vorm halvenes.”

Hannes Sepa hinnangul on toimunul objektiivseid ja subjektiivseid põhjusi. “Oleme teinud Urmas Taliga põhjaliku analüüsi ja hooaja üksipulgi lahti võtnud,” rääkis mänedžer. “Teame, mida uue meeskonna komplekteerimisel jälgida, milline peab olema meeste suhtumine töösse ja tippsporti, ning siin tahan näha maksimalistina uut kvaliteeti.” Ta lisas, et kui tahetakse paremaid tulemusi, siis tuleb ka rohkem pingutada.

Liiga suur koorem

Peatreenerina jätkava Urmas Tali sõnul laoti meeskonnale selga liiga suur koorem. “Kahe aastaga on seltskond saanud nii teadlikuks, et osa peab hooaega kehvaks ja altläinuks ning oli neid, keda tulemus ei rahuldanud ja nad nägid, et Urmas Tali peaks rippuma võllas,” märkis peatreener, kelle sõnul seisab nüüd kokkuvõttes ees tõestamine ja tuleb teha õigeid valikuid.

“Surve hakkas juba sügisel pihta ja kõik eeldasid, et tulevad ainult võidud. Aur läks nii minul kui ka meestel igal pool ja kõigile seletamisele. Eriti kuumaks läks asi jaanuaris, kui kõik ei toiminud. See on väga väike osa, mis väljakul toimub, ning kõiges pole alati mängijad ja treenerid süüdi. On loomulik, et lõpuks andsid kõigil otsad järele, kui ainult võite oodati. Kõik põlesid üheselt läbi.”

Tali ütles, et kui hooaeg algas, arvasid kõik, et meeskond on konkurentsivõimeline, aga tegelikkus oli teine. “Mõne mehe puhul tekkis mul liigne usaldus ja sain lõpuks kätte vähem, kui loota võis. Kohati oli asi muidugi ka minus kinni, tekkisid ebakõlad ja see paistis ka väljakul välja,” leidis ta.