Saaremaale jõuavad suured mereväeõppused

Merevägi. Foto on illustratiivne.

Vähem kui kuu aja jooksul toimub Saaremaal kaks suurt rahvusvahelist õppust, mille ühe osana on fookuses Tagalahe piirkond. “Mõlema õppuse eesmärkide seas on maabumise harjutamine ehk kuni 300 liitlase toomine merelt Saaremaale, et harjutada saare kaitsmist,” vahendas Saarte Häälele mereväe teabeohvitser nooremleitnant Karl Alfred Baumeister õppuste Baltops ja Baltic Protector kohta.