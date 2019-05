Tiit Köster 80: Meeste seas ja ees ehk RAM-is ja SÜM-is

Mitmendat korda tunnustatud muusikamees eeloleval suvel Tallinna suurele peole sõidab, seda ei oska juubilar öeldagi, teades aga kindlasti, et esimese elamuse pealinnas toimunud laulupeost sai ta 1947. aastal Mustjala koolipoisina.

Töömeheteed alustas ta õpetajana Kehra keskkoolis. 1967. aastal võeti Tiit Köster Riikliku Akadeemilise Meeskoori (RAM), sealhulgas populaarse kvarteti RAM-1 liikmeks. Kuidas aga 52 aastat tagasi nii juhtus, et saarlasest sai kutseline koorilaulja, tollal küllaltki uudse eriala esindaja? Tiit ütleb, et temale sai hüppelauaks koorijuhtide segakoor, kus ta oli kolm-neli aastat laulnud. “Kuigi seal kooris olid kõik muusikalise eriharidusega lauljad, kuulati meid aeg-ajalt üle. Ju ma siis silma-kõrva jäin. Komisjon eesotsas Gustav Ernesaksaga kuulas mu üle ja juhtus minu jaoks ime – mind võeti teise tenori häälerühma vastu,” meenutab juubilar.

“Kõige ilusam reis oli omal ajal Itaaliasse. Olime Napolis ja Capri saarel. Itaalias on, mida vaadata,” toonitab professionaalne laulja ja dirigent.

Veel räägib 13 aastat Kuressaare lastemuusikakooli direktori toolil istunud ja paarkümmend aastat Saaremaa meeskoori SÜM peadirigendina tegutsenud Köster, et kui ta ei oleks RAM-is olnud, siis oleks tema silmaring kindla peale ahtakesem ja mõttelaad teistsugune.

Veel jutustab Tiit ühest emotsionaalsest kohtumisest Ameerika Ühendriikides New Yorgis Eesti Majas. “Esimest korda kohtusin seal oma sugulasega, tuntud keelemehe Paul Saagpakuga. Paul on rääkinud, et minu isa oli teda ülikooli õpingute ajal aidanud. Hiljem, kui Paul kodusaarele naasis, lävisime temaga tihedalt.”