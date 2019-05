Politseikapten kinkis oma mundri muuseumile

Sõrve militaarmuuseumi konsultandi Tõnu Veldre sõnul on kingitus muuseumi ekspositsiooni väärt täiendus – aitab see ju väljapanekut veel põnevamaks muuta.

Meelis Juhandi sõnul poleks ta selle pealegi tulnud, et uue vormi vastu väljavahetatud komplekte muuseumile pakkuda. “Tavaline praktika on ju see, et vanad vormid korjatakse kokku ja antakse taaskasutusse,” rääkis ta.

Juhandi sõnul on poolteist kuud tagasi saadud uued vormirõivad vanast tunduvalt etemad – nii materjali kui ka mugavuse poolest. “Suur pluss on see, et uuel vormil on mitu erinevat kihti, mida ilmale vastavalt lisada või vähemaks võtta saab,” märkis ta.