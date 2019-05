Kuressaare haigla selgitab välja tublimad õed ja hooldajad

12. mail 1820. aastal sündis Florence Nightingale – õenduse rajaja ja esimese õdede kooli asutaja Inglismaal. Ta oli inglise ülemklassi daam, kellest sai esimene professionaalne õde läänemaailmas. Tema sünniaastapäeva hakati Rahvusvahelise Õdede Nõukogu (IND) algatusel tähistama 1965. aastast. See on ilusa mõtte ja sisuga päev, sest õe ülesandeks on aidata inimestel tervist ja elukvaliteeti hoida, säilitada, edendada, vajadusel taastada ja ideaalis ennetada haigestumist.

Seoses sellega tegi Kuressaare haigla üleskutse, et haigla patsiendid ja külastajad annaksid tagasisidet neile hoolt ja tuge pakkunud õe või hooldaja kohta. Seda saab teha Kuressaare haigla kodulehel ettepanekute ja kaebuste all, otselingi leiab haigla Facebooki lehelt postituse Kuressaare Haigla AS alt. Kõik tunnustused edastatakse õendus- või hooldustöötajale, kelle kohta on tagasisidet laekunud.