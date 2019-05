Kalaprogrammist on osa saanud üle tuhande lapse

Üle-eelmisel aastal Saarte Kalanduse ja Saaremaa valla rahastamisel käimalükatud programm ei näita väsimise märke. Kahel esimesel aastal on kalanduskultuuriga tuttavaks saanud tuhatkond last ja sel aastal lisandub 300. Varemalt on Nasval käinud just linnakoolide lapsed, sel aastal on rõhk maakoolide õpilastel. Nädala alguses käisid külas Kallemäe kooli kasvandikud.