Pärandkoosluste kaitsjad tahavad muuta riigimaade rendile andmise korda

Järgmise perioodi MAK-i koostajatele saadetud ettepaneku kohaselt soovitab pärandkoosluste kaitse ühing muuta rendile andmise süsteemi nii, et hooldajatele, kes on riigimaa poollooduslike koosluste (PLK) alasid hooldanud nõuetekohaselt, oleks rendilepingu lõppemisel soovi korral tagatud maade edasine kasutusõigus ilma rendikulude hüppelise suurenemiseta.

Pärandkoosluste kaitse ühing leiab, et riigimaade rendile andmise senine kord pole väiksemate PLK hooldajate jaoks olnud jätkusuutlik. Senine rentnik, kes on andnud olulise panuse PLK ala taastamisse, peab võrdsetel alustel konkureerima maatükiga igasugust varasemat seost mitte omavate pakkujatega, kellel võib puududa reaalne soov ja võimekus PLKd hooldada. Tekkinud on ettevõtted, kelle ärimudel baseerub riigimaade rendikonkurssidel võimalikult kõrge hinna pakkumises ilma soovita alal reaalselt PLKd hooldama asuda. Sedalaadi rendihinna ülepakkumiste peamine eesmärk on lepingust teatud tasu eest senise hooldaja kasuks loobuda, osutab pärandkoosluste kaitse ühing.