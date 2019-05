Mihkel Tanila kaalub rannavõrkpalluri karjääri

Küsimusele, kas ta üritab nüüd alustada rannavõrkpalluri karjääri, vastas Mihkel Tanila, et suvel küll. “Teeme selle tsükli läbi, siis vaatame edasi,” lausus ta, lisades, et praegu ei ole veel midagi kindlat paika pandud.

“Emotsioon on positiivne,” ütles Mihkel Tanila. “Ei olnud nii, et oleks küsinud, mis me siin teeme, ja saime hakkama. Oleme kaks nädalat trenni teinud ja seepärast on vara midagi põhjapanevat öelda. Kindlasti on igas elemendis vaja juurde panna.”