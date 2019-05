Ivo Linna tähistab sünnipäeva Kuressaares koos kontserdipublikuga

“Kuressaares 16. juunil toimuv kontsert on minu jaoks eriline – see ongi minu sünnipäevakontsert,” ütles Ivo Linna. “Pühapäevale on see tõstetud üksnes sel kaalutlusel, et mu õige sünnipäev, 12. juuni, satub tänavu olema keset töönädalat.”

Linna sõnul on kontserdil kõlav repertuaar kirev, ehkki valikut teha polnud sugugi kerge. “Püüame laulda võimalikult laia vikerkaare neist lugudest, mida olen läbi elu laulnud ja mille kohta olen aru saanud, et rahvale need meeldivad,” rääkis ta. “Need, kes tahavad “Kikilipsu”, selle ka saavad. Samuti ei pea pettuma need, kes soovivad “Julge laulu” ehk “Sangarit seiklusfilmis”. Selge see, et kõiki laule me laulda ei jõua, aga teeme nii palju, kui jaksame.”