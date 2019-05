Muhu käsitöölistel korralik tulu

Muhus Liival üle 10 aasta tegutsenud Muhu käsitööpoe juhataja Ivi Moon ütles, et kuna Liiva keskus järjest areneb, siis satub rahvast ja turiste poodi igal aastal aina rohkem. “Usun, et kui seda poodi ei oleks, ei oleks Muhus ka niipalju käsitööd.”

Kõige enam soovitakse käsitööpoest osta ehtsaid Muhu pätte ja Muhu rahvariideid. Kuna rahvariided peavad inimesele selga istuma, siis neid üldiselt valmiskujul saadaval pole, vaid need valmivad tellimuse peale. Kõige suurema läbimüügiga on Muhu tikand, mida kasutatakse erinevate asjade peal, nagu kindad, sallid, kotid, nõelapadjad või prillitoosid. “Muhu tikand on kõige rohkem nõutud asi ja seda tullakse ka teadlikult otsima, sooviga osta just seda,” kinnitas Ivi Moon. Uutest esemetest müüb kõige enam Muhu triibukangast kikilips, mida valmistab Muhu põhikooli eesti keele õpetaja Ülle Kuusk.