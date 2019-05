JUHTKIRI: Noomitus naistepäevakingituse eest

Selle asemel, et sõna otseses mõttes tähti närida, võiksid ametnikud olla õnnelikud, et Torgus üldse veel kedagi on, kes midagi korraldab. Rääkimata sellest, et see keegi suudab raamidest välja mõelda ja teha ürituse, millise üle oleks õnnelik iga naine. Valla kummalise suhtumisega ääremaastumist ei pidurda. Osavallakogu juhi Kaupo Vipi arvutus, et 17 inimest 300-st võrdub 800 Kuressaare kodanikuga, võib olla veidi huumorimaiguline, ent tõde. Sest just seda nõuab ametnik: “Võrdne kohtlemine kõigile!”