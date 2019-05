Igas Muhu külas võiks olla talurestoran

Tori sõnul võiks talurestoran vabalt olla pea igas Muhu külas, kindlasti aga näiteks Hellamaal, Nõmmkülas või Kallastel, kus järjest uusi elamisi kerkib. Vaatamata restorani nimetusele pole asja vaja väga peeneks ajada, piisab lihtsatest, aga ilusasti serveeritud kodustest roogadest ning laudadest ja toolidest hoolitsetud aias. Pärast sööki võiks külastajal olla võimalus jalutada metsas ja mere ääres.

Nõmmkülas kodu rajav Janar Tori plaanib ka ise muuta mõne koduküla talukompleksi elamustaluks. 15 aastat profina süüa valmistanud Tori, kes muu hulgas on töötanud Eesti Panga presidendi peakokana, koostas Muhu restorani Koost menüü ja õpetab kokkasid välja. Tulundusühistule Muhu Liha annab ta aga juhtnööre, kuidas lõigata liha nii, et see pealinna restoranide peakokkadele meeltmööda oleks. Või millise sõelaga teha näiteks hakkliha.

Tori leiab, et Muhus saab ära elada, ilma et peaks olema eelarvelisel palgal. Üldse on Muhus hästi palju sagimist. “Justkui oleks siin kõik ettevõtlikud inimesed kokku saanud. Pealehakkamist on kõvasti kõigil.”

Hiljuti asutas Janar koos elukaaslase Keidi Tammikuga osaühingu Muhu Tamm, valmistamaks plangust ja väärispuidust lõikelaudu. Samuti meisterdab ta seinamaalide aluseid, millele ametikoolis kunstilist kujundamist õppinud Keidi Muhu mustrid peale maalib. Lisaks kasvatavad noored ettekasvatatud taimedest köögivilja, mis varsti ka müügilettidele jõuab. Sortimendis on näiteks tomat, suvikõrvits, Brüsseli kapsas jne.