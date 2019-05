Libasaarlased noolivad soodsamat praamisõitu

Maanteeameti ühistranspordi järelevalve talituse juhataja Ahto Pahk ütles, et reisijal peab olema kehtiv pilet. Isikustatud pilet kehtib vaid sellele inimesele, kellele see on ostetud ehk üle saab sõita ikka vaid see, kelle isikukoodi on pileti isikustamisel kasutatud.