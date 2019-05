Incapi juhatusega liitub Greg Grace

Greg Grace on sündinud Los Angeleses, aga elab juba 23 aastat Eestis ja kutsub nüüd Eestit uhkusega oma koduks. Gregi kirge müügi ja äriarenduse vastu tõestavad ka tema varasemad tegemised – näiteks on ta olnud tegevjuht, müügijuht ja juhatuse liige Skano Grupis, aga ka Balti turgude arendusjuht Coca-Cola HBC Baltics AS-is ning tegevjuht NBS Kaubanduse AS-is.

Uue juhatuse liikme lisandumine on osa ettevõtte struktuurilisest ümberkorraldusest. "Oleme andnud oma klientidele lubaduse olla efektiivne ja paindlik ettevõte, kus otsuste vastuvõtmiseks pole spetsialistidel vaja korporatsiooni juhtkonna heakskiitu oodata. Et seda lubadust sellisena hoida, pidime muutuma ning otsustus- ja vastutusõigusi ettevõttes ümber jagama. Meie uus struktuur on alles paika loksumas, aga oleme õigel teel ja see loob hea tunde – nii meie meeskonnale kui ka klientidele, kellele saame edaspidi veelgi paremat teenust pakkuda," selgitas Incap Electronics Estonia tegevjuht ning ühtlasi ka kogu Incapi rahvusvahelise grupi president ja tegevjuht Otto Richard Pukk pressiteate vahendusel.