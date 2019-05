Head lapsed, need kasvavad vitsata...

«Saime aru, et lapse jaoks on konkreetne hääletoon ning reeglite sisseseadmine ja nendest kinnihoidmine palju mõjusam kui hääle tõstmine. Kui ta teab, et kokkulepetest peetakse kinni, tegudel on tagajärjed, kuid me saame asjadest rääkida ja rahulikult arutada, on ta palju asjalikum.»

Marge sõnul on tema jaoks olnud kõige olulisem leida tasakaal autoriteedi säilitamise ja türanniks muutumise vahel, nagu ka ninnu-nännutamise ja lapse emotsionaalse toetamise vahel.

Ühe olulise punktina toob ta välja, et ka vanemad peavad oma lubadusi täitma. Kui on öeldud, et pärast lastesaate lõppu minnakse magama, siis tulebki selle juurde jääda ning mitte laskuda lapsega vaidlustesse. Marge sõnul kulub selleks jätkuvalt palju kannatlikku meelt, kuid pingutused on olnud seda väärt.

Selgita välja põhjus

Ida-Niidu lasteaia õpetaja Marju Võrno nendib, et nutva ja hüsteerias lapse maharahustamiseks ei ole ühte kindlat viisi ning väga palju oleneb olukorrast ja lapsest.

«Mõnele lapsele piisab rahunemiseks kallistamisest või silitusest, siis saab lapsega rahulikus toonis rääkida. Teine laps vajab rahunemiseks vaikset keskkonda, ta tahab korraks eemale minna ja omaette olla. Mõnel lapsel tulebki lasta emotsioon välja nutta, misjärel ta rahuneb ja siis saab temaga suhelda,» räägib õpetaja.

Ta lisab, et ajal, mil laps on endast väljas, on temaga rääkimine keeruline ning tihtilugu on lapsel oma emotsioonidega nii palju tegemist, et ta kellegi juttu suure tõenäosusega väga ei kuulagi.

«Nii-öelda »vana hea« laks vastu kanni – ma ei usu sellesse. Ma ei usu, et laps rahuneb selle peale, kui ta saab laksu, suure tõenäosusega viib see lapse veel rohkem endast välja ning see ei lahenda probleemi.»

Õpetaja Marju räägib, et emotsioonidega hakkama saamist on vaja õppida ning täiskasvanu kohus on seda oskust teadlikult toetada ja suunata. Kindlasti ei ole see kerge valdkond ning on olukordi, kus vanemad tunnevad, et nende kannatus hakkab katkema ja hääl kogub detsibelle. Lasteaiaõpetaja soovitab uurida vastavateemalisi materjale ja otsida infot, mida leiab nii raamatutest kui ka internetist.

Igapäevastes ja kergemates olukordades aitab vahel lihtsalt teemavahetusest või tähelepanu mujale suunamisest näiteks väikese kõditamise ja naljategemisega. «Hingamisharjutused aitavad väga endast väljas oleval lapsel taastada rahulikku rütmilist hingamist. Kui õpetaja hingab rahulikult ja aeglaselt ees ning suunab sellele ka tähelepanu, hakkab laps seda paratamatult jäljendama,» teab õpetaja.