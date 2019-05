JUHTKIRI: Inime ja kass. Kass ja inime

On neid, kelle arvates kass ei nõua erilist hoolt – küll loom küla või linna pealt koju tuleb, kui kõht tühjaks läheb. Neile, kel kodus kallis tõukass, on selline mõtteviis võõras. Hinnaline kiisu on hoitud ja armastatud pereliige, vahel koguni lapse eest. Samuti on tõuloom investeering, kelle tervise ja heaolu eest hoolitsetakse enamgi kui iseenda eest. Ega asjata öelda: elu kui kuninga kassil.