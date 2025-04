Edgar Kaskla Kas USA jääb ellu? See küsimus pole aprillinali

Igal hommikul ajakirjandust uurides võib sealt Trumpi kohta leida midagi uut. Teisipäeva, 1. aprilli ajaleht kinnitab, et Trump on otsustanud omavoliliselt muuta jõujaamade heitgaaside kohta kehtivaid nõudeid niiviisi, et need tohivad süsiniku heitkoguse piirnorme ületada ja ignoreerida keskkonnakaitse agentuuri (Environmental Protection Agency) paikapandud standardit. Seega on luba rikkuda nn puhta õhu seadust (Clean Air Act) mis kehtib aastast 1963.